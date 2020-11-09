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Подозреваемого в убийстве двух и ранении восьми жителей Кривого Рога взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», – сказано в сообщении.

Напомним, в субботу, 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный, маниакально настроенный человек на улице нападал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек.

Вследствие нанесенных ранений погибли 2 человека, 8 горожан получили ранения различной тяжести и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападающий задержан, возбуждено уголовное производство по статье 115 УК об умышленном убийстве.
ForUm

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