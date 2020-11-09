Суд взял под стражу руководителя так называемого «Управления транспорта Республики Крым», который причастен к преследованию украинских граждан на территории временно аннексированного полуострова, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, фигурант «решал» на подконтрольной украинской власти территории личные дела. Установлено, что находясь на «должности», он способствовал незаконным вооруженным формированием в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.

Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 7 ноября на КПВВ «Каланчак» при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым был задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах «Хизб ут-Тахрир».