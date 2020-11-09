также в разделеОбщество
9 ноября. Картина дня 13
НАТО рассматривает предоставление Украине помощи для борьбы с COVID-19 7
Обстрел консульства Азербайджана: СБУ заявила о третьих силах 28
Суд арестовал мужчину, устроившего резню в Кривом Роге 8
Всех контактировавших с Зеленским переведут на самоизоляцию 13
Мэр Николаева заболел коронавирусом 15
Кравчук: Украина откроет все КПВВ на Донбассе 10
Антициклон принесет Украине сухую холодную погоду 13
Глава Минфина Марченко заболел COVID-19 25
Ермак заболел каронавирусом 12
В СБУ подтвердили открытие дела против Шария за карту Украины без Крыма 17
Зеленский заболел коронавирусом 92
СБУ разоблачила хакеров, атаковавших сайты винницких вузов 14
У норок на украинских фермах не выявили заражений COVID-19 11
Минкультуры выступило против карантина выходного дня 19
В Украине срочно развернут еще 30 тысяч коек для больных COVID-19 9
«Слуга народа» о фото анкет «опроса Зеленского» на свалке: мог напечатать кто угодно 18
Украинская делегация: Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе 35

Суд взял под стражу руководителя так называемого «Управления транспорта Республики Крым», который причастен к преследованию украинских граждан на территории временно аннексированного полуострова, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, фигурант «решал» на подконтрольной украинской власти территории личные дела. Установлено, что находясь на «должности», он способствовал незаконным вооруженным формированием в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.

Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 7 ноября на КПВВ «Каланчак» при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым был задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах «Хизб ут-Тахрир». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги