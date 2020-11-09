Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания собралась расстаться с политиком после объявления результатов выборов в США, на которых он потерпел поражение.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

Издание, ссылаясь на прежнюю помощницу семьи Трамп Омаросу Маниголт-Ньюман, утверждает, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. По словам помощницы, если бы Мелания оказала сопротивление в ответ на крайнее унижение и ушла, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать.

Другая помощница семьи, Стефани Волкофф, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были «соглашением», и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

В то же время Мелания Трамп всегда утверждала, что у них с Дональдом прекрасные отношения. Однако американские журналисты предполагают, что такие заявления она была вынуждена делать из-за заключенного брачного контракта.

Напомним, кандидат от демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов.