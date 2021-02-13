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Бывшая первая леди США сообщила об открытии Офиса Мелании Трамп, впервые написав в Twitter со времен прощального обращения к американцам.

«Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи», — сообщила бывшая первая леди.

Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники сообщает, что работа офиса будет связана с помощью детям. Проект продолжит деятельность программы Мелании Трамп Be Best.

18 января 2021 года Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в статусе первой леди страны. В своем видеообращении она заявила, что данный статус и возможность представлять американский народ перед мировым сообществом были для нее величайшей честью в жизни.

20 января, после поражения на выборах президента, Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена.

Напомним, Сенат США признал процесс импичмента Трампа конституционным.
ForUm

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