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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц агролесхоза, причастных к масштабной незаконной порубке деревьев коммунального лесного фонда Сумщины. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным следствия, фигуранты организовали схему незаконной вырубки деревьев и реализации их коммерческим структурам. Для проведения сделок злоумышленники противоправно выписывали лесорубные билеты, которые давали право на проведение повторных санитарных рубок.

По подсчетам экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти  миллион гривен.

Во время следственных действий, в частности обысков в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли документацию, содержащую доказательства противоправных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей агролесхоза сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных к созданию противоправного механизма.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно с Главным управлением Нацполиции Сумщины под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.
ForUm

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