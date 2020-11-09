В воскресенье, 8 ноября, на акциях протеста в Беларуси задержали более тысячи человек, сообщил правозащитный центр «Вясна».

«Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах: Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве», - сообщает TUT.BY.

В течение дня с целью «безопасности пассажиров» метрополитен Минска закрыл все станции 3-й линии. Также в воскресенье операторы мобильной связи уже привычно «ограничивали» доступ к мобильному интернету.

В течение дня с целью «безопасности пассажиров» метрополитен Минска закрыл все станции 3-й линии. Также в воскресенье операторы мобильной связи уже привычно «ограничивали» доступ к мобильному интернету.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская уехала в Вильнюс.

Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября «вступил» на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.