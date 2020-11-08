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За маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен 95

С принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина в Украине за отсутствие маски на улице не будут штрафовать. Также штрафовать не будут несовершеннолетних.

Об этом в своем обращении в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить. Чтобы урегулировать эти вопросы, 6 ноября Верховная рада установила штрафы за не ношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

«При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице», - добавил Малюська.

Напомним, за маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен.
ForUm

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