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В Киеве на улице Бассейной пьяный мужчина зашел в аптеку без защитной маски. Когда охрана вывела его из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт, сообщила пресс-служба полиции.

Полицейские выяснили, что выпивший зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться.

В результате заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Однако мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

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