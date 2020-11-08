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Злоумышленников, которые обстреляли почетное консульство Азербайджана в Харькове, мог спровоцировать плакат, на котором изображены дети, погибшие во время обстрела города Гянджи. Дипломаты обнародовали видео с момента обстрела здания.

Такие предположения касаемо реакции на появление баннера есть у почетного консул Азербайджанской Республики в Харькове Афгана Салманова, информирует Суспильне Харьков.

«Когда вы заходите в Почетное консульство, там висит стенд. Он посвящен мирным жителям, погибшим в азербайджанском городе Гяндже. Это со стороны Армении был обстрелян этот город», — рассказывает он.

Плакат на входе в консульство Азербайджанской Республики в Харкове / Фото: Суспильне Харьков

На видео, которое предоставили дипломаты с камеры наблюдения, видно, что злоумышленников, как и сообщалось ранее, было двое. Один из них стрелял и имел с собой что-то похожее на пистолет. Фамилий или подозрений, кто именно мог совершить или заказать нападение, у консула нет.

«Это не официально я заявляю, я говорю о том, что могли это сделать какие-то те силы, которым не нравится то, что Азербайджан успешно сегодня освобождает свои территории», — добавил Салманов.

Также обстрел почетного консульства Азербайджана прокомментировал посол Армении в Украине Тигран Сейранян. Он убежден, что его соотечественники не причастны к преступлению.

«Я уверен что армянские общественные организации к этому никакого отношения не имеют, и вообще откуда такая уверенность что это обязательно Армения? Почетные консулы как правило занимаются какой-то коммерческой, экономической деятельностью. Может быть, это связано с этим? Я не знаю», — говорит он.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября два молодых человека обстреляли помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове. В результате инцидента никто не пострадал. В МИД Азербайджана осудили обстрел, заявив о причастности армян.
ForUm

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