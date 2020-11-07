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Два молодых человека обстреляли помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове в ночь с 6 на 7 ноября.

Об этом информирует пресс-служба консульства.

Инцидент произошел около 2:30 ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которая напоминала пистолет с глушителем. В результате шести выстрелов были пробиты окно и входная дверь.

В консульстве говорят, что ночью в офисе не было людей, поэтому никто не пострадал. По данному факту открыли уголовное производство. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова расследуют инцидент.

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, МИД Азербайджана отреагировал на обстрел консульства страны в Харькове.

«Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины», — заявили там.

В министерстве отметили, что органы страны будут сотрудничать с местными органами зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных.
ForUm

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