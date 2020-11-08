По состоянию на 8 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 623,6 (+), в Житомирской области - 510,6 (+), в Хмельницкой области - 495,1 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 114,6 (+), в Днепропетровской области - 152,7 (+) и в Луганской области - 190,5 (+).

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.