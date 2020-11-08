также в разделеОбщество
В Ужгороде возобновляется посадка пассажиров
За сутки еще 155 случаев COVID-19 в ВСУ 9
В ТКГ прокомментировали смерть десантника на Донбассе 16
9 ноября в Украине проведут Всеукраинский радиодиктант 8
На Донбассе за сутки один обстрел, ВСУ не применяли оружие в ответ 9
В Украине свыше девяти тысяч случаев COVID-19 29
Полиция взяла под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине 14
В армии число болеющих COVID превысило 2 тысячи 80
Степанов: Выйдем на 100 тысяч суточного количества тестов на COVID-19 24
Решение конфликтов в Черноморо-Азовском регионе и Южно-Китайском море должно базироваться на принципах международного права 38
Словакия закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 43
Сегодня в Одессе день траура из-за смерти Жванецкого 31
Боевики дважды обстреляли украинские позиции 30
В Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса 116
6 ноября. Картина дня 16
За маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен 46
Тело украинского полярника завтра доставят домой 37
На следующей неделе в Украину придут морозы 39

По состоянию на 8 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 623,6 (+), в Житомирской области - 510,6 (+), в Хмельницкой области - 495,1 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 114,6 (+), в Днепропетровской области - 152,7 (+) и в Луганской области - 190,5 (+).

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
25
Теги