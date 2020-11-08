В понедельник, 9 ноября, в Украине проведут традиционный радиодиктант — в этом году акция будет юбилейной, поскольку ее проводят уже 20-й год подряд.

Традиционно Всеукраинский радиодиктант национального единства проводят в День украинской письменности и языка — 9 ноября. Это своеобразный флешмоб, акция единения вокруг украинского языка. Впервые такой диктант провели в 2000 году.

В этом году радиодиктант начнется в 9:00, его будут транслировать на Украинском радио, радио Культура, телеканале UA: Перший, всех региональных каналах, а также на Facebook-странице Суспильного и на канале Суспильного в YouTube. Сначала ведущие в студии UA: Першого расскажут об истории диктанта и дадут возможность всем желающим подготовиться к его написанию. Собственно текст начнут читать в 9:15.