Мовна гризота: до радіодиктанту цього року напхали кияхів, пітяток і леліток

У цьогорічному тексті диктанту було чимало мовних пасток — від діалектизмів до складних прислівників. Також багато нарікань викликало те, що акторка Наталія Сумська читала занадто швидко.

У День української писемності та мови, 27 жовтня, українці традиційно писали Радіодиктант національної єдності. Авторкою цьогорічного тексту під назвою “Треба жити!” стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а у прямому ефірі його продиктувала акторка Наталія Сумська.

Як повідомляє “Суспільне”, офіційний текст диктанту буде опубліковано 29 жовтня об 11:00 на сайтах “Українського радіо” та “Суспільне Культура”. Тим часом редакція “Суспільне Культура” виокремила десять слів і висловів, які могли викликати труднощі під час написання: не впівсили — прислівник, що означає “не в повну силу”. Пишеться разом, адже передає одне цілісне значення;

— означає “знемагати, нидіти від одноманіття чи втоми”; гризота — синонім до “душевних мук” або “внутрішніх страждань”. Організатори нагадали, що тексти можна надіслати на перевірку двома способами. Після оприлюднення офіційного тексту диктанту листи не прийматимуть. Наразі є можливість прослухати запис прямого ефіру читання радіодиктанту. Паперові варіанти приймаються поштою за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб дата на поштовому штемпелі була не пізніше 28 жовтня. Електронні копії — фото чи скан у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf — потрібно надіслати до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media. Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія, яка традиційно визначить переможців та оприлюднить результати після завершення перевірки.

Радіодиктант національної єдності проводиться з 2000 року і має на меті не лише популяризувати грамотність, а й символічно об’єднати українців усього світу навколо мови. Цьогорічний диктант зазнав критики від рекордсменки з написання радіодиктантів. Христина Гоянюк заявила, що вона вперше за 26 років участі залишилася незадоволена якістю прочитання та самим ткстом, назвавши його “дурнуватим”.