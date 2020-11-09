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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта национального единства по случаю Дня украинской письменности и языка.

«Ко Дню украинской письменности и языка присоединился к написанию юбилейного радиодиктанта национального единства. Традиции в этом году исполняется 20 лет. Для меня это знаковое событие, которое заряжает энергией, духовностью и вдохновением. Диктант ежегодно объединяет вокруг нашего родного языка миллионы украинцев со всего мира. Ведь украинский язык непревзойденный, изящный и мелодичный. Это наше культурное сокровище, которое мы должны ценить и оберегать», - написал он в Facebook.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.
ForUm

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