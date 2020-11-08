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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с кратким обращением к американцам после того, как стало известно, что он лидирует в ключевых штатах, где продолжается подсчет голосов.

«Мы не будем пока объявлять о победе, но цифры четко нам говорят об этом. Мы выигрываем выборы. Просто посмотрите, что изменилось с вчерашнего дня. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Пенсильвании — мы выигрываем там. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде, на самом деле, в Неваде наш отрыв увеличился вдвое».

По словам Байдена, он рассчитывает завоевать 300 голосов выборщиков, при необходимых для победы 270 голосах, и выиграть выборы с явным большинством голосов.

Кандидат в президенты от демократов также заявил, что не допустит пересчета голосов, на котором настаивает его соперник — действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Напомним, Кандидат от демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Трамп заявил о фальсификациях в Пенсильвании.
ForUm

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