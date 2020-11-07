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Действующий президент США и кандидат на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что в Пенсильвании незаконно были получены десятки тысяч голосов на выборах президента.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник [3 ноября — ред.], в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и нескольких других штатах, где результат был шатким, как на лезвии бритвы. Отдельно отмечу, за подсчетом сотен тысяч голосов не было разрешено наблюдать…», — написал Трамп.

По последним данным, после подсчета 95% голосов в Пенсильвании кандидат от демократической партии Джо Байден получает 49,6% голосов избирателей, а Трамп — 49,1%. Демократ обгоняет действующего президента на 28 833 голоса. В штате остается подсчитать еще 350 тыс. голосов.

Напомним, ранее у Байдена грозились Трампу выдворением из Белого дома.
ForUm

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