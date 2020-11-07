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Критическая ситуация с голодом населения фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене. В этих странах также происходят вооруженные конфликты, что усугубляет ситуацию.

Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на отчет международной организации продовольствия FAO, входящей в структуру ООН.

Еще 16 стран находятся в группе высокого риска роста острого голода. Это Венесуэла, Гаити, Афганистан, Сирия, Ливан, Судан, Эфиопия, Сомали, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мали, Нигер, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве.

«Мы находимся на катастрофическом повороте. И снова мы сталкиваемся с риском голода одновременно в четырех разных частях света. Когда мы объявляем о голоде - это означает, что уже потеряно много жизней. Если мы подождем, чтобы узнать это наверняка, люди будут уже мертвы», - заявила директор FAO по чрезвычайным ситуациям Маргарита ван дер Вельден.
ForUm

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