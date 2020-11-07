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В Грузии приняли решение с 9 ноября ввести запрет на передвижение с 22:00 до 05:00. Комендантский час вводять в крупных городах Грузии из-за роста числа инфицированных.

Об этом в субботу заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает "Грузия Online".

Коменданский час вводят в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий. Ограничения не коснутся международных перевозок, передвижения представителей СМИ.

Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 пациента, умер - 441.

Напомним, Польша и Латвия ужесточают карантинные ограничения.
ForUm

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