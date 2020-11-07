В Польше с воскресенья, 7 ноября, начинает действовать ряд новых карантинных ограничений из-за роста количества больных COVID-19. В то же время Латвия объявила о введении с понедельника чрезвычайного положения в стране.

Об этом информируют TVN 24 и Delfi.

С сегодняшнего дня в Польше будут закрыты кинотеатры, театры, галереи и другие учреждения культуры. Отели принимать только гостей, находящихся в командировке.

Также в торговых центрах большинство магазинов будут закрыты. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах — 1 покупатель на 15 квадратных метров.

Ученики 1−3 классов переходят на онлайн-обучение, тогда как для старшеклассников дистанционное обучение продлится до конца ноября.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что «ноябрь будет самым тяжелым месяцем» и призвал граждан оставаться дома. Также он обратился к участникам протестов против ограничения абортов: «Пожалуйста, протестуйте, но в сети».

По состоянию на 7 ноября в Польше обнаружили почти 500 тысяч случаев коронавируса, более 7 тысяч человек умерли.

Также об усилении карантинных мероприятий объявили в Латвии. С 9 ноября по 6 декабря в стране будет действовать чрезвычайная ситуация.

Там запрещаются все массовые мероприятия, закрываются развлекательные заведения, а количество человек в частных мероприятиях не должна превышать 10.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.