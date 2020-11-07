Французские и итальянские власти в пятницу, 6 ноября, отметили рекордные показатели по количеству новых больных коронавирусом за последние сутки - 60 486 и 37 809 соответственно.

По данным агентства Sante publique France, предыдущий рекорд во Франции был зафиксирован накануне, когда сообщалось о 58 046 новых случаях инфицирования. При этом весной это число не превышало восьми тысяч.

За последние 24 часа от последствий COVID-болезни скончались 405 французов. Таким образом, число умерших за время пандемии достигло 39 865. Всего в стране подтверждено 1 661 853 случая заражения.

Минздрав Италии сообщил о рекордном количестве тестов за сутки, что может быть причиной нового антирекорда по приросту заболеваемости. За день умерли 446 человек с подтвержденным коронавирусом, общее же число жертв среди итальянцев составляет 40 638.

С начала пандемии в Италии заразился 862 681 гражданин, из них 322 925 человек победили болезнь.

Напомним, Польша и Латвия ужесточают карантинные ограничения.