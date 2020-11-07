также в разделеМир
Болгария блокирует переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС 4
Лукашенко открыл Белорусскую АЭС: Страна становится ядерным государством 5
Рекордное падение турецкой лиры: Эрдоган уволил главу Центробанка 13
Лукашенко: Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение 22
Польша и Латвия ужесточают карантинные ограничения 40
Конфликт Армении и Азербайджана: боевые действия ведутся в районе Шуши 20
Байден: Мы пока не готовы объявить о победе 12
У Байдена грозят Трампу выдворением из Белого дома 34
Байден побеждает в Пенсильвании 20
Байден обошел Трампа в Джорджии и почти гарантированно получает президентство 68
Трамп просит Верховный суд США вмешаться в подсчет голосов 24
В мире выявили более 49 миллионов случаев COVID-19 12
Трамп заявил о своей победе с «рекордными цифрами» 58
В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек 9
В ОБСЕ призвали аннулировать результаты выборов в Беларуси 38
Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу 14
ВОЗ заявляет о взрывном росте случаев COVID в Европе 74
В Чехии установлен антирекорд заражений СOVID-19 240

Французские и итальянские власти в пятницу, 6 ноября, отметили рекордные показатели по количеству новых больных коронавирусом за последние сутки - 60 486 и 37 809 соответственно.

По данным агентства Sante publique France, предыдущий рекорд во Франции был зафиксирован накануне, когда сообщалось о 58 046 новых случаях инфицирования. При этом весной это число не превышало восьми тысяч.

За последние 24 часа от последствий COVID-болезни скончались 405 французов. Таким образом, число умерших за время пандемии достигло 39 865. Всего в стране подтверждено 1 661 853 случая заражения.

Минздрав Италии сообщил о рекордном количестве тестов за сутки, что может быть причиной нового антирекорда по приросту заболеваемости. За день умерли 446 человек с подтвержденным коронавирусом, общее же число жертв среди итальянцев составляет 40 638.

С начала пандемии в Италии заразился 862 681 гражданин, из них 322 925 человек победили болезнь.

Напомним, Польша и Латвия ужесточают карантинные ограничения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги