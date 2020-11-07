Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Уйсала. Это произошло на фоне рекордного падения курса лиры.

Об этом сообщает Resmi Gazete.

В начале этой недели курс национальной валюты в Турции обновил рекордный минимум, снизившись до 8,49 лиры за один американской доллар. Предыдущий рекорд был установлен в конце октября текущего года.

«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с действующим законодательством увольняется с занимаемой должности», - говорится в документе.

Напомним, Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo.