также в разделеМир
Болгария блокирует переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС 4
Лукашенко открыл Белорусскую АЭС: Страна становится ядерным государством 5
В Европе увеличиваются масштабы пандемии: Франция и Италия обновили рекорды 11
Лукашенко: Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение 22
Польша и Латвия ужесточают карантинные ограничения 40
Конфликт Армении и Азербайджана: боевые действия ведутся в районе Шуши 20
Байден: Мы пока не готовы объявить о победе 12
У Байдена грозят Трампу выдворением из Белого дома 34
Байден побеждает в Пенсильвании 20
Байден обошел Трампа в Джорджии и почти гарантированно получает президентство 68
Трамп просит Верховный суд США вмешаться в подсчет голосов 24
В мире выявили более 49 миллионов случаев COVID-19 12
Трамп заявил о своей победе с «рекордными цифрами» 58
В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек 9
В ОБСЕ призвали аннулировать результаты выборов в Беларуси 38
Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу 14
ВОЗ заявляет о взрывном росте случаев COVID в Европе 74
В Чехии установлен антирекорд заражений СOVID-19 240

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Уйсала. Это произошло на фоне рекордного падения курса лиры.

Об этом сообщает Resmi Gazete.

В начале этой недели курс национальной валюты в Турции обновил рекордный минимум, снизившись до 8,49 лиры за один американской доллар. Предыдущий рекорд был установлен в конце октября текущего года.

«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с действующим законодательством увольняется с занимаемой должности», - говорится в документе.

Напомним, Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги