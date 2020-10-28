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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду подал уголовную жалобу на французский сатирический журнал Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры с его изображением.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

В жалобе, поданной адвокатом Эрдогана в прокуратуру Анкары, особо выделены руководство журнала и карикатурист. Отмечается, что оскорбительный контент является «криминальной клеветой», которая «не подпадает под действие свободы слова».

Ранее в среду прокуратура Анкары начала уголовное расследование в отношении руководства Charlie Hebdo за оскорбление президента, что является правонарушением согласно турецким законам.

Турецкие власти осудили французский журнал за публикацию во вторник «глубоко оскорбительной карикатуры».

Charlie Hebdo изобразил на передовице Эрдогана, который сидит в кресле в одних трусах и белой футболке, держит напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: «У-у-ух! Пророк!».

Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

24 октября Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по мусульманскому меньшинству.
ForUm

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