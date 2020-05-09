На станции «Академик Вернадский» 8 мая погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Известно, что это первая смерть на станции «Академик Вернадский» за время украинских исследований.

«Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем», — сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока будут поочередно выполнять все другие участники экспедиции.

Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки, которая была в 2011 году (16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Однако пятая зимовка стала для него последней. В последней заметке в Facebook он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.