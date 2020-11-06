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Госаудитслужба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19, сообщил премьер-министр  Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

«Что касается средств, которые были потрачены из Фонда борьбы с коронавируса и его последствиями: все эти цифры можно найти на сайте Министерства финансов, которые постоянно обновляются. То есть, вся информация о Фонде является абсолютно прозрачной и открытой, обновляется в постоянном режиме, и каждый гражданин Украины может с ней ознакомиться ежедневно. Никакой тайны, куда используются эти средства», - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн на доплаты сотрудникам Национальной полиции, которые непосредственно занятым в борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, 28 октября Кабмин разрешил выделить деньги из COVID-фонда на патриотические сериалы.
ForUm

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