28 октября 2020 Кабинет Министров одобрил проект постановления «О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления, сообщила пресс-служба Минкульта.

«Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса», - подчеркнули в ведомстве.

Средства, согласно постановлению Кабмина от 8 июля 2020 №592, должны быть использованы до конца текущего года. Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов).

Принятие этих изменений позволит МКИП в ближайшее время объявить о начале конкурсного отбора проектов.