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Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн на доплаты сотрудникам Национальной полиции, которые непосредственно занятым в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом говорится в постановлении правительства №966 от 13 октября, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Кабмин дополнительно выделил 1 979 058 000 грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для осуществления доплаты к денежному обеспечению полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Таким образом, сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции составила 4 228 919 000 грн, а общая сумма на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которая выделена из Фонда борьбы с коронавирусом, составила 4 680 183 300 грн.

Как сообщалось, в июне Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам подотчетных ведомств. В частности, правительство выделило из Фонда борьбы с коронавирусом 2 701 125 300 грн, в том числе для аппарата МВД - 171 081,6 тыс. грн, для Нацгвардии - 125 105,5 тыс. грн, для администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. грн, для Государственной службы по чрезвычайным ситуацийям - 51 302,5 тыс. грн, для Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.
ForUm

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