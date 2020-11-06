С момента обретения независимости, нереализованный инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долл.
Как передает Укринформ, об этом во время представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Инвестиционный потенциал Украины - это 63 млрд долл. Наш регион является весьма привлекательным для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов инвестиций», - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что в прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в пять раз ниже частных переводов отечественных трудовых мигрантов.
«Мы должны поднимать привлекательность Украины для иностранных инвесторов», - подчеркнул премьер-министр.
Глава правительства также отметил, что у Украины есть значительный неиспользованный потенциал в торговле.
«Минус 407 млрд долл. собственного потенциала в международной торговле и транзите, даже при существующей торговой структуре, уже заключенных торгово-экономических соглашениях мы теряем такие колоссальные средства», - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что за счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки, и сегодня задача для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на следующий год обеспечить 1 млрд долл. новых экспортных контрактов для украинских производителей.
По словам Шмыгаля, в Украине во всех секторах высокотехнологичного производства есть потенциал, который можно раскрывать: и космическое производство, и машиностроение и другие отрасли.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на основе аудита экономики государства будет создана национальная экономическая стратегия до 2030 года.
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