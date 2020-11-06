На основе аудита экономики государства будет создана национальная экономическая стратегия до 2030 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе представления аудита, который был осуществлен по его инициативе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Аудит государства - это путь к правильным ответам на все важные вопросы. Впервые был сделан комплексный анализ Украины, чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы», - отметил президент в своем выступлении во время презентации аудита в Киеве.

По его словам, цель аудита - не назначение виновных в лице предшественников, а анализ комплексов, которые сковывали движение страны вперед и сейчас должны пойти в прошлое.

«Все это время Украина была просто слишком скромная. Стеснялась мечтать. Мечтать смело, мечтать амбициозно», - сказал Зеленский.

Он отметил, что на основе результатов аудита правительство представит основные векторы развития украинской экономики до 2030 года, чтобы все четко поняли, куда и почему она будет двигаться.

«Для того чтобы постоянно расти, реализовывать уже имеющийся потенциал и создавать новые, прорывные идеи. Не догонять, а быть на несколько шагов впереди», - подчеркнул глава государства.

На основе аудита и векторов будет создана национальная экономическая стратегия до 2030 года, которая должна стать не декларацией, необязательной для исполнения, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти Украины.

«Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекая многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых», - отметил президент.

Эта стратегия, по мнению Зеленского, должна стать большой национальной идеей Украины и не меняться с каждым новым президентом, парламентом или правительством.