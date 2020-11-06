В пятницу, 6 ноября, состоялась презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

Экономический аудит страны получил название RE: think, то есть переосмысление украинского потенциала.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти важные документы являются отправной точкой в ​​разработке национальной экономической стратегии до 2030 года. Он добавил, что еще весной, осознавая вызовы, которые стоят перед страной, президент поставил задачу правительству определить, с чем Украина будет входить в новое десятилетие.

«Без анализа текущего состояния мы не можем реалистично поставить себе цели на последующие годы. Контрольным вопросом было - реализовали ли мы свой потенциал, каковы результаты управления страной за предыдущие годы, как мы выглядим по сравнению с успешными странами региона? А сегодня мы уже имеем четкий ответ: 1 трлн долларов ВВП за 10 лет. Это нереализованный потенциал страны», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что 1 трлн долларов Украина потеряла из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ и отсутствия долгосрочной экономической стратегии. Как отметил Шмыгаль, цель государства - реализовать потенциал украинской экономики и сделать Украину успешной.

Во время презентации премьер-министр озвучил информацию по каждому ключевому аспекту, где Украина не реализовала свой потенциал. В частности, в земельной сфере, в сфере пользовании недрами и водными ресурсами, лесной отрасли, в международной торговле и транзите, технологической и инвестиционной сферах.

«Проведенный экономический аудит – это «счет»Украине за годы непродуманной экономической политики, отсутствия доведенных до конца реформ и единства государственных институтов в видении развития страны. Как только мы уберем причины, которые привели к таким оценкам, мы сможем рассчитывать на увеличение ВВП на душу населения вдвое. Бывает такой рост? Да. И мировой опыт тому подтверждение», - отметил Шмыгаль.

Как заявил премьер-министр, многие страны за 10 лет, имея четкую стратегию и единство в работе государственной команды, смогли удвоить свои ВВП.

Во время презентации Шмыгаль назвал некоторые из 30 приоритетных векторов, которые правительство определило до 2030 года. По его словам, это стартовые позиции для широкого диалога с обществом. Среди них уменьшение доли государства в экономике, развитие финансового сектора, уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес, значительный рост объемов разведки и добычи собственных полезных ископаемых, развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе, благоприятный налоговый и правовой режим для инновационных и исследовательских компаний, цифровая экономика, репутация Украины в мире и усиление торговой дипломатии, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на основе аудита экономики государства будет создана национальная экономическая стратегия до 2030 года.