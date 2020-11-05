За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 1269 человек, летальных случаев – 193, выздоровели 8378 человек.
Кроме того, за сутки осуществлено 75598 тестирований (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742).
За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели - 184 782 человека, летальных исходов - 7924; проведено ПЦР-тестов - 3470669.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Количество заболеваний в регионах
Киев - 41373 случая;
Винницкая область - 11644 случая;
Волынская область - 14889 случаев;
Днепропетровская область - 16600 случаев;
Донецкая область - 12873 случая;
Житомирская область - 16 598 случаев;
Закарпатская область - 15849 случаев;
Запорожская область - 11750 случаев;
Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
Киевская область - 18329 случаев;
Кировоградская область - 2813 случаев;
Луганская область - 4104 случая;
Львовская область - 32 069 случаев;
Николаевская область - 9306 случаев;
Одесская область - 26838 случаев;
Полтавская область - 11 079 случаев;
Ривненская область - 20671 случай;
Сумская область - 13 196 случаев;
Тернопольская область - 21 499 случаев;
Харьковская область - 40 330 случаев;
Херсонская область - 4852 случая;
Хмельницкая область - 17989 случаев;
Черкасская область - 10085 случаев;
Черновицкая область - 23 708 случаев;
Черниговская область - 9502 случая.
Напомним, 3 ноября в Украине было зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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