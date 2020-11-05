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За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализированы 1269 человек, летальных случаев – 193, выздоровели 8378 человек.

Кроме того, за сутки осуществлено 75598 тестирований (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742).

За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели - 184 782 человека, летальных исходов - 7924; проведено ПЦР-тестов - 3470669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Количество заболеваний в регионах

Киев - 41373 случая;

Винницкая область - 11644 случая;

Волынская область - 14889 случаев;

Днепропетровская область - 16600 случаев;

Донецкая область - 12873 случая;

Житомирская область - 16 598 случаев;

Закарпатская область - 15849 случаев;

Запорожская область - 11750 случаев;

Ивано-Франковская область - 22 521 случай;

Киевская область - 18329 случаев;

Кировоградская область - 2813 случаев;

Луганская область - 4104 случая;

Львовская область - 32 069 случаев;

Николаевская область - 9306 случаев;

Одесская область - 26838 случаев;

Полтавская область - 11 079 случаев;

Ривненская область - 20671 случай;

Сумская область - 13 196 случаев;

Тернопольская область - 21 499 случаев;

Харьковская область - 40 330 случаев;

Херсонская область - 4852 случая;

Хмельницкая область - 17989 случаев;

Черкасская область - 10085 случаев;

Черновицкая область - 23 708 случаев;

Черниговская область - 9502 случая.

Напомним, 3 ноября в Украине было зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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