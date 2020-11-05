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Служба безопасности Украины ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений. Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

«На сегодня ведутся переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам», - рассказали в СБУ.

9 октября Служба безопасности Украины сообщила, что просит Google и Apple заблокировать российские приложения на их сервисах Play Market и App Store.

 
ForUm

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