Служба безопасности Украины ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений. Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

«На сегодня ведутся переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам», - рассказали в СБУ.

9 октября Служба безопасности Украины сообщила, что просит Google и Apple заблокировать российские приложения на их сервисах Play Market и App Store.