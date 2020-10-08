Иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории Украины в соответствие с национальным законодательством.

Об этом сообщили в СБУ в ответе на журналистский запрос Укринформа относительно возобновления на территории Украины запрещенного мобильного приложения Вконтакте.

В частности, в письме отмечается, что Служба безопасности принимает необходимые меры по выявлению и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины в кибернетической и информационной сфере во исполнение соответствующего решения СНБО и указа президента, где определен перечень лиц и компаний, в отношении которых на территории Украины введены санкции.

«В ходе мониторинга (эффективности санкций - ред.) установлено, что большинство Интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины. Однако, отдельными компаниями в обход запретов принимаются меры, направленные на обеспечение пользователям возможности обходить блокировки ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств. По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании «Google, LLC» и «Apple Inc.» о распространении на их сервисах «Play Market» и «App Store» мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - сообщила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

Кроме того, СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам обратилась в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности компании «Google, LLC» и «Apple Inc.» в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о прекращении реализации на территории Украины, в том числе на безвозмездной основе, через магазин приложений «Play Market» и «App Store» мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.

В то же время в СБУ отметили, что санкционные законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторые виды санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций, предусмотренных статьей 4 Закона Украины «О санкциях», а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности за действия направленные на нивелирование или обход уже примененных ограничительных мероприятий (санкций). Кроме того, действующим законодательством не урегулирован порядок и механизм выполнения такого вида санкций, как запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам/сервисам, в том числе к субдоменам.

«Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания», - сообщила Гитлянская.

Как сообщалось, решением СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенным в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 года №133, были применены санкции против российских социальных сетей и ряда других Интернет-ресурсов сроком на три года.

В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированным ресурсам «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www. ok.ru).

Решением СНБО от 14 мая 2020 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенным в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2020 года №184, эти санкции продлены до 2023 года.

В то же время доступ к мобильному приложению «ВКонтакте» в Украине появился не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины».