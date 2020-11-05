Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что нет символического значения в дате 31 марта 2021 года для проведения выборов в ОРДЛО, предусловием этих выборов должно быть выполнение ряда шагов. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщает Укринформ.

«Любой план - это набор определенных шагов, и если ты хочешь прийти к точке назначения, то должен это должным образом планировать. Нет какого-то символического значения в этой дате - 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план», - сказал Кулеба.

Министр отметил, что если мы хотим урегулирования, то должны провести выборы, но подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях могут произойти только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком украинско-российской границы.

Кроме того, обязательным условием выборов, по его словам, является то, что эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, а также в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Министр подчеркнул, что выборы на Донбассе должны состояться под наблюдением миссии БДИПЧ ОБСЕ.

«То есть позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной. И именно с такой позицией мы ведем переговоры с Российской Федерацией в Трехсторонней контактной группе», - отметил Кулеба.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.