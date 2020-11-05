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Министерство здравоохранения предлагает разрешить работать в обычном режиме детсадам и начальной школе (1-4 классы) в «красной зоне» эпидемической опасности.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с «красным уровнем» эпидемической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс, с 5 класса отправлять на дистанционное обучение», - заявил он.


 
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