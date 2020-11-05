В Киеве за минувшие сутки, 4 ноября, коронавирусом заболели 983 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в столице продолжает тревожно увеличиваться. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19» , - написал Кличко.

Среди заболевших 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 362 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 41 девочка от одного месяца до 17 лет и 41 мальчик от одного до 17 лет. Заболели также 27 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 154, в Деснянском - 144 и 127 случаев - в Дарницком районе», - отметил мэр.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19