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Кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США.

Об этом свидетельствует статистика подсчета голосов, опубликованная AP, передает УНИАН.

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, демократ набирает 264 голоса, в то время как у республиканца и действующего президента Дональда Трампа – 214 голосов.

Байден опережает Трампа почти на 3,5 миллиона голосов. После того как демократ стремительно перехватил инициативу в Висконсине и Мичигане, итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

Чтобы выиграть президентские выборы Байдену необходимо одержать победу в штате Невада, которая и даст ему заветные шесть голосов.
Байден сейчас лидирует в Неваде. Согласно данным, которые приводит канал, за него проголосовали 588 252 избирателя (49,3%), а за Трампа - 580 605 (48,7%). Там было подсчитано 75% голосов.

Напомним, в США завершилось голосование на выборах. Разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная, поэтому интрига держится до последнего. Для победы кандидату необходимы 270 голосов.

 
ForUm

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