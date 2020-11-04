Жители американских штатов Аляска и Гавайи последними закончили голосовать на выборах президента США, после чего избирательные участки закрылись по всей стране.

Голосование на Аляске и на Гавайях завершилось в 7:00 утра по киевскому времени, сообщает УНИАН.

По предварительным результатам подсчета голосов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

По состоянию на 7:15 по киевскому времени:

По данным Reuters, Байден набирает 205 голосов, в то время как Трамп - 136.

По данным Associated Press, у Байдена - 223 голоса, у Трампа - 136.

По данным CNN, у Байдена - 205 голосов, у Трампа - 136.

По данным FOX News, у Байдена - 227 голосов, у Трампа - 210.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.