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Регионы должны дополнительно увеличить на 25 тысяч количество коек для лечения больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, сообщает пресс-служба КМУ.

Во время совещания был поднят вопрос увеличения количества койкомест с подключением к подаче кислорода и расширение коечного фонда за счет других объектов инфраструктуры.

Премьер-министр подчеркнул председателям ОГА, что необходимо готовить дополнительные помещения, где будут расставляться кровати и где будут принимать больных COVID-19. «Нам нужно 25 000 дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос «если они потребуются» не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койки. Без обсуждений», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи немедленно. «Это неотложное поручение. Надо двигаться очень быстро и оперативно», - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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