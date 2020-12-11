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Российский суд решением о заочном аресте нацгвардейца Виталия Маркива хочет ограничить его передвижение по другим странам с целью выдачи РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Свежая информация о намерении следственных органов страны-агрессора РФ заочно его (Маркива) арестовать по обвинению якобы в умышленном убийстве - ст. 105 УК РФ. Скорее всего, речь идет об обвинении в смерти гражданина РФ Миронова, погибшего вместе с фотокорреспондентом Андреа Роккелли, за что нашего гвардейца судила и оправдала уже итальянская Фемида», - отметил он.

По убеждению Шевченко, таким образом Россия хочет ограничить его передвижения по другим странам, поставив нашего гвардейца под угрозу задержания в других юрисдикциях и потенциальной выдачи.

«Это недопустимо, и это лишнее свидетельство причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Виталием в Италии», - подчеркнул представитель МВД.

Напомним, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе. 

 
ForUm

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