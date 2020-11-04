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Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места, сообщили ForUm’у в пресс-службе голодского головы.

До этого этому Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

«Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую я хорошо», - сказал Виталий Кличко.

Напомним, 25 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19.
ForUm

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