Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места, сообщили ForUm’у в пресс-службе голодского головы.

До этого этому Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

«Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую я хорошо», - сказал Виталий Кличко.

Напомним, 25 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19.