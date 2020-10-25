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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не примет участие в местных выборах 25 октября. Столичный городской голова заболел COVID-19 и находится на самоизоляции. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.

«Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции», - подчеркнул он.

Кличко добавил, что не прекращает работать и контролировать работу городских служб, но теперь дистанционно.

Владимир Кличко призвал соблюдать горожан социальную дистанцию на избирательных участках.

«Наденьте маску, возьмите антисептик, ручку /.../ Мы все преодолеем! Берегите себя!», - подчеркнул мэр Киева.

О том, что Кличко заболел коронавирусом, стало известно в субботу, 24 октября. Мэр столицы отметил, что он пытался беречься работы, регулярно делал тесты: «Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный».

Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.
ForUm

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