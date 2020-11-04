Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме.

«Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы таки выиграли эти выборы», - сказал Трамп.

Он заявил о победе во Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Огайо.

«Мы выиграли в Техасе с преимуществом 700 тысяч голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И внезапно это было отменено», - сказал Трамп, однако неясно, что он имел в виду.

Трамп также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом проводят «крупное мошенничество», не объясняя, как.

Он также сказал о лидерстве в Пенсильвании - как и его соперник Джо Байден ранее в ночь выборов. Однако еще слишком рано говорить о победителе в штате.

После этого выступил вице-президент Майк Пенс, который высказался не столь категорично, заявив, что «мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой».

Последние избирательные участки в США закрылись только утром по киевскому времени и подсчет голосов продолжится сегодня в течение дня, и возможно, даже дольше.

По данным Associated Press, Байден набирает 223 голоса выборщиков, Трамп - 213.

Для победы кандидат должен набрать 270 голосов.

Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, как и его соперник от демократов Джо Байден заявили, что уверенны в своей победе на этих выборах.