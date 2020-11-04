Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, как и его соперник от демократов Джо Байден уверенны в своей победе на этих выборах.

Соответствующие сообщения они опубликовали в своих Twitter-аккаунтах, передает УНИАН.

«Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа!» - написал Трамп.

Однако Байден также выразил уверенность в своей победе.

«Мы рады тому месту, которое занимаем. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах», - написал Байден.

Также он напомнил, что не ему и не Трампу объявлять победителя на этих выборах, отметив, что это должны делать избиратели.

При этом Трамп побеждает Байдена во всех шести ключевых штатах, однако Байден все равно опережает действующего президента. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов издания Politico.

Трамп выигрывает во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) с преимуществом в 8%, в Айове (6 голосов) с преимуществом в 6%, в Северной Каролине (15 голосов) с преимуществом в 2%. В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.

По данным Reuters, по состоянию на 8:20 по киевскому времени у Трампа 212 голосов, а у Байдена - 209.

Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.