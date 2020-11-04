Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков ИД в сети, передает hromadske.

В заявлении боевиков говорится, что за нападением стоит Абу Дуджана Аль-Албани, который напал на людей в центре столицы Австрии с автоматом и пистолетом.

Издание опубликовало видео вероятного нападающего.

Ранее австрийская власть рассказала об одном из нападавших — Фейзулле К, гражданине Австрии и Македонии. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за намерение поехать в Сирию и присоединиться к боевикам «Исламского государства». Вышел из тюрьмы он досрочно.

Вечером 2 ноября несколько человек открыли огонь возле синагоги в центре города. По состоянию на вечер 3 ноября известно о 5 погибших, 13 пострадавших остаются в больнице, трое из них — в критическом состоянии. Силовики застрелили одного из нападавших.

Австрийские власти так и не сообщили о точном количестве нападавших, сейчас правоохранители проверяют возможных причастных к теракту и задерживают подозреваемых.

Джихадисты взяли на себя ответственность за нападение в Вене. Они заявили, что атаки в городе стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции против «Исламского государства».