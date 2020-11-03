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Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатской области схему вымогательства должностными лицами денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта «Большая стройка» на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра в рамках проекта «Большая стройка».

За более чем полумиллиона гривен фигуранты «гарантировали» подрядчику несоздание искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ. Правоохранители задержали обоих чиновников соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре после передачи всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщению фигурантам о подозрении и избрания судом мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно с Главным управлением Национальной полиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
ForUm

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