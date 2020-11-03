С целью бесперебойного функционирования Государственной судебной администрации Украины Высший совет правосудия решил временно, но не дольше чем до 3 февраля 2021 года возложить исполнение обязанностей председателя ГСА Украины на заместителя председателя ГСА Украины Людмилу Гизатулину, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВСП.

«В связи с освобождением Зиновия Холоднюка от должности председателя ГСА Украины (решение от 29 октября 2020 № 2988/0 / 15-20) возникла необходимость временно возложить исполнение обязанностей по вакантной должности председателя ГСА Украины на одного из заместителей. Руководствуясь статьями 3, 34 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», статьей 153 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 5, 31 Закона Украины «О государственной службе», Высший совет правосудия решил положить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной судебной администрации Украины, но не дольше чем до 3 февраля 2021, исполнение обязанностей председателя ГСА Украины на заместителя председателя ГСА Украины Гизатулину Людмилу Васильевну», – сказано в сообщении.

Напомним, 1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

22 октября Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.