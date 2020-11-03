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В результате ДТП вблизи города Прудник Опольского воеводства на западе Польши 2 ноября вечером погиб 30-летний гражданин Украины.

Как сообщил представитель полиции Прудницкого повята Анджей Спирка, украинец пытался сбежать от полиции, чем вызвал ДТП, передает Укринформа.

«Водитель автомобиля Fiat Seicento не остановился по требованию полиции и световых и звуковых сигналов полицейского автомобиля и резко ускорил движение. Вскоре от потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 30-летний украинец умер», - сообщил Спирка.

Он добавил, что другой участник ДТП, водитель автомобиля Renault, не пострадал.

Польская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, а также выясняет, почему мужчина не остановился по требованию полиции.

Спирка отметил, что гражданин Украины проживал и работал недалеко от места ДТП.

 
ForUm

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