Во всеукраинском контакт-центре Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 сейчас работают 150 операторов, накануне они получали около 600 звонков в час.
Как передает УНИАН, об этом во время выступления в парламенте рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Говоря о контакт-центре Минздрава по противодействию COVID-19, министр напомнил, что он заработал накануне: «Это большой контакт-центр. 150 операторов уже там работают».
По словам Степанова, контакт-центр имеет большую нагрузку.
«В среднем, они вчера получали около 600 звонков в час. Все без исключения звонки приняты, даны ответы и советы. И дальше, при необходимости, мы будем увеличивать количество этих операторов», - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусу.
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