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Во всеукраинском контакт-центре Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 сейчас работают 150 операторов, накануне они получали около 600 звонков в час.

Как передает УНИАН, об этом во время выступления в парламенте рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Говоря о контакт-центре Минздрава по противодействию COVID-19, министр напомнил, что он заработал накануне: «Это большой контакт-центр. 150 операторов уже там работают».

По словам Степанова, контакт-центр имеет большую нагрузку.

«В среднем, они вчера получали около 600 звонков в час. Все без исключения звонки приняты, даны ответы и советы. И дальше, при необходимости, мы будем увеличивать количество этих операторов», - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусу.
ForUm

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