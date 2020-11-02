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В Украине начал работу Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Сегодня начал работу Всеукраинский контактцентр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни. Отныне каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно коронавируса, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны. И так он сможет получить соответствующую информацию», - сказал Степанов.

Он отметил, что номер бесплатный.

По словам министра, в контакт-центре будут работать 150 операторов, и он будет действовать круглосуточно.

«Мы видим, что очень сильно сбоят горячие линии, которые расположены в регионах. Это касается практически всех без исключения регионов. Именно поэтому было принято решение сделать такой большой, единственный на всю Украину контактцентр», - добавил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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