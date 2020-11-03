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Киевский окружной административный суд обязал Васильковскую ТИК провести пересчёт голосов на избирательном участке в с. Яцки и признал противоправным решение учесть протоколы подсчета голосов на выборах мэра и депутатов горсовета. Соответствующее решение опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

На избирательном участке №320339 имело место нарушение при осуществлении голосования на дому, в котором якобы приняли участие 145 избирателей. Этот факт фальсификации зафиксирован и в полиции. Кроме того, есть видеоподтверждение в СМИ, при этом ТИК все равно засчитал протокол указанного участка.

Как выяснилось, в с. Яцки, где находится избирательный участок, проголосовало 70% населения, тогда как в целом по району - около 30%. При этом заявления про голосования на дому по состоянию здоровья, поступившие от 145 человек, пришли в один день и заполнены одним человеком (это видно по почерку и чернилам). Истец подчеркнул, что в селе нет медпункта, а общественным транспортом такому количеству людей невозможно добраться за один день. Эти обстоятельства ставят под сомнение достоверность голосования.

Во время судебного заседания представители ответчика - кандидата в мэры Натальи Баласинович - не признавали за собой вины.
Тем не менее, учитывая выше изложенные факты, Киевский окружной админсуд полностью удовлетворил требования истца.
ForUm

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